Ds Bayer: “Gosens? Nessuna offerta da parte nostra e non c’è intenzione di comprarlo”

Con ogni probabilità non si concretizzerà il passaggio di Robin Gosens al Bayer Leverkusen. La trattativa con l'Inter sembra ormai saltata e il tedesco si accinge a rimanere a Milano in attesa di trovare maggiore spazio in squadra. Interpellato da Kölner Stadt-Anzeiger, Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, chiude le porte al laterale mancino: "Non ci sono offerte da parte del Bayer e non c'è intenzione di comprarlo".