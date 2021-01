Giuntoli: “L’obiettivo principale del Napoli è tornare in CL. Milik? Vediamo”

Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro la Juventus ha parlato della partita che vale la Supercoppa italiana: «Il Napoli viene da un percorso in Coppa Italia nel quale abbiamo eliminato la Lazio prima, la Juve, ecc ecc. Per noi è motivo di soddisfazione. Una partita non cambia l’inerzia di una annata. Ma noi siamo stati in passato in CL e speriamo di tornarci. L’obiettivo principale è quello e cerchiamo di ottenere questo risultato. Su Milik stiamo lavorando, ci sono ancora cose da sistemare. Vediamo. c’è soddisfazione e voglia di affrontare una gara così importante. Siamo concentrati».

(Fonte: Rai1)