Ds Torino: “Belotti mai vicino all’Inter. Nessun accordo e loro avevano…”

Le parole di Vagnati a Sky: "Onestamente Belotti all'Inter non è mai stato vicino perché non c'è mai stato un accordo tra le società"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dall'hotel Sheraton, Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato così di un possibile passaggio di Andrea Belotti all'Inter nelle scorse settimane: "Onestamente Belotti all'Inter non è mai stato vicino perché non c'è mai stato un accordo tra le società. C'è stato un incontro, non abbiamo fatto richieste perché loro avevano un'altra priorità. Per noi Andrea è straordinario e cercheremo di parlare con lui del rinnovo".