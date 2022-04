Mercato Inter, ds Torino: “C’è movimento per Bremer, ma è ancora presto. Difficile…”

Intervistato da Sky Sport prima di Lazio-Torino, Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato anche del futuro di Gleison Bremer

"È complicato dare una valutazione oggettiva del giocatore, ci sono tante variabili e la prima è dal numero delle squadre che ci chiamano. E' un calciatore straordinario e in un momento in cui c'è carenza in quel ruolo, lui sta facendo cose incredibili. Diciamo che per lui c'è movimento, ma è ancora presto".