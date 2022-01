Inter-Juve, nessuna sorpresa per Inzaghi. Un solo dubbio: chi il compagno di Lautaro?

Il tecnico dell'Inter ritrova Calhanoglu in mediana e deve scegliere tra Dzeko e Sanchez in attacco, il primo favorito

L'Inter si gioca il primo trofeo stagionale con la Juventus. Non ci saranno grosse sorprese nella formazione che manderà in campo Inzaghi, il tecnico ha tutti a disposizione e sceglierà la formazione migliore.

"Inzaghi riabbraccia Calhanoglu dopo la squalifica ed è orientato a confermare il blocco che ha sconfitto la Lazio domenica. L’unico vero dubbio è sul partner di Lautaro. Ieri in allenamento è stato provato Sanchez, in grande forma in questo periodo. Ma nel ballottaggio, apertissimo, resta favorito Dzeko, che sarebbe al rientro da titolare dopo aver smaltito il Covid (con la Lazio è entrato nel finale). La squadra è rimasta in ritiro ad Appiano ieri sera: nessun blitz del presidente Zhang, anche ieri per tutto il giorno in sede", riporta La Gazzetta dello Sport.