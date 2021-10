Sky – Due cambi per l’Inter a Sassuolo. Inzaghi ha provato Correa ma…

Il tecnico dell'Inter dovrebbe far partire Calhanoglu e Dumfries, in attacco l'argentino dovrebbe partire dalla panchina

L'Inter scende in campo questa sera in casa del Sassuolo, dopo il pareggio con lo Shakhtar in Champions League. Queste le ultime di formazione secondo Sky Sport:

Due cambi rispetto alla sfida di Champions con lo Shakhtar: Calhanoglu torna a centrocampo al posto di Vecino e Perisic sostituisce Dimarco a sinistra. Confermato invece Dumfries sull'altra corsia. I tre di difesa non si toccano, così come in attacco la coppia Lautaro-Dzeko. Simone Inzaghi ha provato anche Correa in allenamento, ma più probabilmente rappresenterà un'opzione in corsa.