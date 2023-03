D’Ambrosio, 2 giornate e 5mila euro di multa: “Condotta gravemente anti-sportiva”. Paredes una

Nel finale della gara tra Inter e Juventus D'Ambrosio e Paredes si sono resi protagonisti di un battibecco proseguito poi dopo il fischio finale. Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'espulsione da parte dei due giocatori, multa anche per il club nerazzurro per il comportamento dei propri tifosi.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia na-tura, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.b) CGS.

D'AMBROSIO Danilo (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per condotta gravemente anti-sportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l'atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell'Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina.