CorSport – Due lampi e basta: dall’Inter ci si aspettava di più ma Inzaghi ha capito la lezione

"Due lampi di Vlahovic e Lautaro . Tutto qui il derby d’Italia, le emozioni e le illusioni contenute in un respiro, intorno alla mezz’ora del primo tempo. Il progetto di fuga di Inzaghi non è mai nato. Il tentativo di sorpasso di Allegri è evaporato in fretta, spegnendosi nel giro di sei minuti, tanto è passato dal colpo da biliardo del centravanti serbo al guizzo del Toro argentino, capocannoniere della Serie A". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'analisi di Juventus-Inter, match finito 1-1 che ha lasciato invariato il distacco tra i nerazzurri e i bianconeri.

"Partita bloccata o tattica, per non dire brutta e sarebbe sciocco nasconderlo, ma neppure c’è da meravigliarsi. Si poteva immaginare e intuire il canovaccio, si sapeva sarebbe venuta fuori così. La Juve ha fatto la partita giusta e che doveva fare. Esce dal campo senza rimpianti o forse con l’unico pensiero di non aver conservato il vantaggio (meritato) sino all’intervallo. Dall’Inter, considerando il tasso superiore di classe a centrocampo, ci si poteva aspettare qualcosa di più, ma i campionati si vincono con la regolarità di rendimento e la lezione dell’anno scorso pesava. Inzaghi, nel tentativo di imporsi, aveva perso i due confronti diretti. Questa volta ha recuperato subito e non ha più rischiato. Se contano i risultati, ha difeso il primato in classifica e un pareggio allo Stadium ha il suo significato", aggiunge poi il CorSport che sottolinea come l'Inter abbia cominciato a giocare dopo il gol di Vlahovic.