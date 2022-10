Inter, due ottavi Champions consecutivi: Inzaghi come Mou. Per il campionato messaggio chiaro

L'obiettivo è chiaro: arrivare alla sosta per il Mondiale in piena zona Champions League e provare a rosicchiare punti alle squadre davanti, nonostante il calendario sia durissimo. Simone Inzaghi e l'Inter hanno un percorso definito, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"La sua Inter aveva già svoltato contro la Roma, subito dopo la sosta, e non meritava di perdere di fronte all'ex Mourinho. Da quel ko in poi ha infilato una serie di 6 successi e 1 pari, compresa la Champions. Per il secondo anno consecutivo Simone l’ha guidata agli ottavi di Champions (l’ultimo tecnico a riuscirci era stato Mourinho) e soprattutto l’ha riportata in corsa per la zona alta della classifica. Non ha recuperato neppure un punto rispetto al Napoli perché anche gli azzurri di Spalletti sono stati perfetti, ma il segnale dato è sicuramente incoraggiante: il tecnico di Piacenza vuole lottare per il titolo fino alla fine e soprattutto arrivare alla sosta in piena zona Champions nonostante un calendario da brividi (trasferte allo Stadium e a Bergamo più gara casalinga contro il Bologna)".