Inter, due i pericoli maggiori col Sassuolo: otto degli ultimi dieci gol portano la loro firma

L’Inter presenta sul proprio sito ufficiale il Sassuolo in vista della gara in programma a San Siro domani sera alle 21:45. Ecco i numeri della formazione emiliana allenata da Roberto De Zerbi:

“Il Sassuolo ha raccolto 32 punti in questo campionato, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, a fronte di 42 gol realizzati e 43 subiti. Nella scorsa stagione dopo 26 giornate aveva guadagnato un punto in meno (31). Solo una volta i neroverdi avevano ottenuto più punti in Serie A a questo punto della stagione (38 nel 2015/16). Roberto De Zerbi per il match di mercoledì dovrà fare a meno di Marlon, squalificato. Otto delle ultime 10 reti dei neroverdi in campionato sono state messe a segno dal duo Caputo-Boga“.

(Fonte: Inter.it)