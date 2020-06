Inter-Sassuolo, si riposa Candreva? In mezzo un posto fisso e Eriksen dietro la Lula

Tanti impegni ravvicinati e allora Conte è pronto a cercare alternative per la sua Inter. Considerati gli infortuni di Sensi e Brozovic (sta meglio ma salta comunque la gara di domani) cosa cambierà nella formazione titolare che affronterà il Sassuolo dopo la vittoria con la Samp?

Secondo quanto riporta Skysport, nonostante abbia segnato diversi gol contro i neroverdi nella sua stagione, potrebbe riposare Candreva e Moses potrebbe partire dall’inizio. Chi è sicuro di un posto da titolare, per tre gare consecutive, è Barella.

Questa volta potrebbe partire dal primo minuto Borja Valero che è stato nella gara contro i blucerchiati un’alternativa. Quindi andrebbe in panchina Gagliardini.

Non cambierà nulla in difesa e non cambierà nulla in attacco perché Conte vuole lavorare ancora con il 3-4-1-2 con Eriksen ormai lanciato dietro alle due punte.

