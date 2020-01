Dugarry: “Icardi preoccupante, tocca 10 palloni a gara. Il suo problema ha un nome”

Momento negativo per Mauro Icardi che non trova la rete da quattro partite. Ai microfoni di RMC, Christophe Dugarry spiega i motivi del momento di appannamento dell’ex attaccante nerazzurro: “Icardi non è bravo perché ha bisogno di buoni giocatori vicino. Quando Mbappé non gioca bene, Di Maria lo stesso e Neymar fa più passaggi a Mbappé che a Icardi, ciò gli complica le cose. È abbastanza preoccupante. Nel gioco l’ho trovato buono all’inizio della stagione. Ho scoperto che era tecnicamente superiore a Cavani. Ma tocca solo 10 o 15 palloni a partita. Sta a lui trovare le soluzioni, ma il suo problema è Di Maria. Perché normalmente è quello che gli passa la palla e non è in forma in questo momento“.

(topmercato.com)