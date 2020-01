VIDEO / Tuchel: “Icardi? È un brutto momento per lui, ma deve continuare ad avere fiducia”

Il tecnico del Psg Tuchel ha parlato del momento dell’attaccante in prestito dall’Inter, Mauro Icardi, che fatica a trovare la via della rete:

“Preoccupato? Fare gol è sempre la cosa più importante per gli attaccanti. L’ho già detto tante volte, non c’è nulla di più importante per una punta, per un numero 9 come Icardi, del fare gol. Sono sicuro che se continuerà a lavorare dure e a rimanere calmo resterà importante per noi e tornerà a segnare. È un brutto momento per lui, ma deve continuare ad avere fiducia”.