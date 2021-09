GdS su Dumfries: “L’Inter non ha ancora esaurito le cartucce: quando sarà titolare…”

L'Inter è già diventata una macchina da gol ma, con l'inserimento in pianta stabile di Dumfries, Inzaghi potrà avere un peso offensivo maggiore

11 marcatori per 18 gol totali in sole 5 partite di campionato: inizio dominante per l'Inter di Inzaghi dal punto di vista offensivo, a testimonianza dell'impatto avuto dal tecnico piacentino in un ambiente che necessitava di punti stabili dopo gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, c'è un giocatore del quale si è visto ancora poco rispetto al potenziale valore: Denzel Dumfries. "Come fosse una fermata della metropolitana, l’Inter non ha ancora esaurito le sue cartucce. L’inserimento in pianta stabile dell’ex Psv, in accoppiata con Perisic dall’altro lato, regalerà a Inzaghi un peso offensivo ancora maggiore. L’olandese, come già si visto contro il Bologna e pure in parte a Firenze, ha nei piedi e nelle gambe assist e una maggiore presenza in area avversaria di quella che può garantire Darmian, che pure è andato a segno al Franchi", spiega la Rosea che poi chiosa: "Come a dire: i 18 gol sono giusto una tappa del percorso. Il laboratorio promette di rilasciare nuovi aggiornamenti".