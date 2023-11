Dumfries apre un centro di ortopedagogia a Rotterdam: “Questa è la sfida”

"Ognuno ha la propria strada. Con i propri talenti o qualità. Attivarli, questa è la sfida. Semplicemente non si può dire che tutti trovino immediatamente un posto nella società. Alcuni hanno bisogno di più tempo o di un proprio percorso per arrivarci. Ho davvero notato che spesso è un po' tabù se hai bisogno di un percorso diverso. Mentre è qualcosa di unico e personale. È bello essere legati in questo modo alla città, allo sviluppo dei giovani", dice Denzel. “Farò sempre tutto il possibile per dare il mio contributo. Perché è lì che risiede la mia passione, lo sento”.