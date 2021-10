Dumfries: “De Vrij importante per la mia crescita, sto imparando l’italiano”

Prima della sfida tra Lazio e Inter, in programma alle ore 18 allo Stadio Olimpico, a Dazn ha parlato uno dei protagonisti della gara

"De Vrij importante per la tua crescita, a volte ti fa vedere dei video? Sì penso che se non ci fosse stato non li avrei capiti. Mi hanno aiutato molto anche i miei agenti, ma sicuramente De Vrij è molto importante per me perché traduce in olandese e mi aiuta anche negli allenamenti quando non capisco qualcosa. Ma ora sto cominciando a capire l'italiano, inizio a capire qualcosa da solo. Prossima intervista in italiano? No, è troppo presto".