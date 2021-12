La dedica speciale di Dumfries: “Questo gol lo dedico al mio futuro figlio. Speriamo…”

Le parole del giocatore nerazzurro, autore di una bellissima rete all'Olimpico

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Quanto ho sognato queso momento? Lo sognavo da tanto tempo, era importante fare questo gol. E' stato importante soprattutto perché ha vinto l'Inter. Speriamo di continuare a fare un bel lavoro. A chi lo dedico? Lo dedico al mio futuro figlio, la mia ragazza è in dolce attesa. Il salvataggio è stato importantissimo. Il gruppo era molto felice anche perché me lo sentivo che avrei segnato. Forza Inter. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di parlare in italiano, voglio impararlo bene".