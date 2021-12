Inter, ottime risposte da Gagliardini e Dumfries: “Denzel, Roma esame di maturità”

La Gazzetta dello Sport sottolinea le ottime prove fornite contro lo Spezia da Roberto Gagliardini e Denzel Dumfries

"Di motivi per sorridere ce ne sono tantissimi, ma il valore delle prestazioni di Gagliardini e Dumfries chiaramente assume un peso specifico diverso. «Gaglia lavora quotidianamente alla grande e sono felice per il gol e per la bellissima azione fatta. Per me Dumfries ha sempre giocato molto bene. Poi c’è stato l’episodio del rigore con la Juve, che abbiamo visto tutti com’è andata... Darmian era in un momento strepitoso ed era rimasto fuori, ma Denzel è un valore aggiunto per noi». La Roma, a questo punto, diventa il vero esame di maturità".