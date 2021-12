Scudetto, lotta a quattro? “Asciugate le lacrime, l’Inter fa paura. E’ come se avesse…”

L'ultimo turno di campionato potrebbe aver tracciato la strada definitiva sulla lotta scudetto. Una lotta scudetto fra quattro squadre

"Tutto può succedere a neanche metà campionato, ma lo scudetto sembra ormai un mini-girone a quattro totalmente imprevedibile. L’Atalanta ha gli strappi più impressionanti, Napoli e Milan perdono colpi ogni tanto, mentre i nerazzurri sfoggiano l’immagine più solida. Come se avessero finalmente recuperato tutte le sicurezze dell’era Conte, aggiungendo però le variazioni di Inzaghi, bravo e saggio a non disperdere l’eredità del predecessore. Asciugate le lacrime estive per l’austerity, l’Inter ora fa paura".