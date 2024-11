Dumfries-Haps, Tuttosport: “A dire il vero, l’Inter avrebbe meritato il rigore”

"È stata fastidiosa come una seduta dall’osteopata la partita con il Venezia, però l’Inter ne è uscita con anima e corpo leggerissimi, considerato che - complice il colpaccio dell’Atalanta a Napoli - tra sette giorni nello scontro diretto ci sarà la possibilità di operare il sorpasso in testa. Il periodo si conferma alquanto propizio per Simone Inzaghi che pure l’anno scorso tra la sosta di ottobre e quella di novembre aveva pareggiato una sola partita in campionato vincendo tutte le altre". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Venezia.

"Quella di ieri non passerà alla storia certo come un’impresa, anche perché senza i miracolosi interventi di Yann Sommer su Oristanio e (soprattutto) Pohjanpalo e senza il gol annullato al minuto 97 per un mani di Sverko nel contrasto su Bisseck staremmo qui a raccontare un altro film. Invece l’happy ending lo ha scritto Lautaro Martinez che, grazie al cross al bacio di un sempre più decisivo Dimarco (ossigeno pure per Spalletti in vista delle sfide con Francia e Belgio) ha confezionato il gol da tre punti, il 135° in nerazzurro, interrompendo un digiuno che a San Siro in Serie A perdurava dal 28 febbraio (4-0 all’Atalanta)", aggiunge il quotidiano che poi sottolinea un aspetto che Inzaghi non ha sottovalutato: