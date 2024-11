La verità sulla clausola

Non ci sarà nemmeno alcuna clausola rescissoria per una possibile cessione dell’atleta. Verrà quindi scongiurata la possibilità che il laterale possa lasciare Milano a parametro zero, anche se a dire il vero il calciatore non aveva ricevuto negli scorsi mesi alcun corteggiamento da altri top club che potesse essere davvero ricambiato. Idem per quanto riguarda l’Inter, che in estate, qualora fosse arrivata un’offerta ritenuta congrua, avrebbe anche eventualmente immolato Denzel sull’altare del player trading, ma probabilmente la valutazione comunque alta dell’esterno, nonostante il momentaneo unico anno residuo di contratto, era stata fondamentale nello scoraggiare ogni potenziale acquirente.