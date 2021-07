Inter, priorità all’esterno destro: Dumfries e Hateboer sogni proibiti, Nandez…

Continua la ricerca dei nerazzurri di un elemento che possa sostituire Hakimi: tutti i nomi sulla lista del club

Il primo obiettivo del mercato in entrata dell'Inter è sempre lo stesso: un esterno destro che possa raccogliere la scomoda eredità di Hakimi. Tra i tanti nomi emersi, come scrive il Corriere dello Sport, quello più caldo rimane Nahitan Nandez, seppur i preferiti rimangano altri: "La priorità, come detto, è il quinto a destra, ruolo nel quale a Lugano si sono alternati Darmian e nel finale D'Ambrosio. Dumfries è il sogno economicamente proibito. Più o meno lo stesso discorso per Hateboer che da gennaio è pure alle prese con un infortunio. L'Inter si sta così concentrando su operazioni low cost con la formula del prestito oneroso (1,5-2 milioni massimo) più diritto di riscatto. Nessun obbligo.

Nell'elenco dei papabili ci sono Bellerin, che spinge per venire in Serie A (ma l'Arsenal frena non gradendo la formula proposta), Zappacosta (stesso discorso per il Chelsea) e Nandez. Quello dell'uruguaiano è il nome più caldo perché sull'asse Milano-Cagliari è stato appena concluso l'affare Dalbert (prestito con diritto di riscatto a 7 milioni). Nahitan non è considerato una prima scelta, ma un giocatore polivalente che può dare una mano sia sulla fascia sia in altri ruoli. Ecco perché l'ideale sarebbe avere sia lui sia uno degli altri obiettivi".