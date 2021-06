Dumfries: “Devo ancora migliorare. Inter e Bayern? Non mi interessa, sono…”

In conferenza stampa il giocatore non vuole parlare del suo futuro, l'attenzione è sull'Europeo

"Negli anni sono cresciuto come calciatore e come persona. Deco ancora migliorare molto però, come essere più preciso nei passaggi, sulla prima scelta da fare, sui tempi di gioco. Inter e Bayern? Non mi interessa affatto. Se non ti dispiace, sono completamente concentrato su questo torneo", ha detto il giocatore in conferenza stampa.