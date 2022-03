Dumfries: “Dobbiamo ritornare ai nostri livelli, è da un po’ che non giochiamo come…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Denzel Dumfries ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con la Fiorentina: "Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Ci siamo ripresi. C'è un po' di amarezza, abbiamo guadagnato un punto ma ci tenevamo a rimontare. Ora c'è la sosta, ci riposiamo e poi qualcuno andrà via con la Nazionale. Dobbiamo ritornare ai nostri livelli perché è da un po' che non giochiamo come sappiamo fare. Abbiamo tanta qualità. Gol? Ottimo assist di Ivan sono felice a metà, ci tenevo a vincere. Bel gol am volevo vincere. Dobbiamo riscattarci. Non segniamo abbastanza, ma è la responsabilità del gruppo. La qualità c'è. Ora la sosta per ricompattarci e tornare più forti che mai".