Diretta LIVE, Inter-Fiorentina 0-0: Inzaghi vuole la scossa per restare in corsa

L'Inter riceve al Meazza la Fiorentina di Italiano per l'anticipo di campionato che precede la gara di questa sera del Milan impegnato a Cagliari

MILANO - Si alza il sipario alla Scala del Calcio per l'anticipo tra Inter e Fiorentina. Nerazzurri ancora privi di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi non cerca alibi e ridisegna la sua Inter con Calhanoglu affiancano da Barella e Vidal a centrocampo supportati da Dumfries e Perisic sulle corsie esterne. In attacco ci saranno Lautaro e Dzeko mentre in difesa conferma per D'Ambrosio accanto a Skriniar e Bastoni.