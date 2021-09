TS – Inter, questo Dumfries promette benissimo. “Paragone Hakimi? Troppo presto ma…”

Denzel Dumfries è stato letteralmente dominante contro il Bologna. Una prova che evidenzia le qualità di un esterno promettente

"Per certi paragoni è (forse) ancora troppo presto. Ma il Denzel Dumfries visto a San Siro ieri pomeriggio contro il Bologna promette benissimo. Con l’olandese semplicemente straripante e dominante sulla fascia destra". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla grande prova di Dumfries contro il Bologna. "Un moto perpetuo che ha macinato chilometri, fornito assist e meritato fragorosi applausi da tutto il pubblico di San Siro. Per una prima nell’undici di partenza che fa brillare gli occhi a ogni supporter nerazzurro, migliore addirittura di quella di Hakimi, dato che l’ex Real Madrid, almeno all’inizio della sua avventura milanese, ebbe bisogno di qualche mese di adattamento alla serie A, per poi far vedere successivamente a tutti quanto potesse essere devastante", prosegue poi il quotidiano.

Per Dumfries la strada è spianata anche perchè - sottolinea Tuttosport - l'olandese ha la dote non comune di non porsi limiti per superare gli ostacoli che si sono interposti nella sua carriera. "Ieri era il Bologna, martedì sarà la Fiorentina, più in là altri confronti internazionali per ribadire al mondo che Dumfries sulla fascia destra può determinare anche in un top club come l’Inter. Chiedere a Mihajlovic per conferma", la chiosa del quotidiano.