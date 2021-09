Dumfries già nel cuore dei tifosi dell’Inter. Spinta continua, ma pulito anche in difesa

L'olandese aveva il difficile compito di sostituire Hakimi, ma in queste prime uscite sta facendo vedere di essere un valore importante

"A proposito di eredità e volti nuovi, la maggior preoccupazione era probabilmente legata alla cessione di Hakimi. La società ha puntato su uno dei migliori visti all’Europeo, Denzel Dumfries, e l’olandese ci ha messo pochissimo per entrare nel cuore dei tifosi. Contro la formazione di Mihajlovic ha giganteggiato, dominando sulla fascia destra e presentandosi con l’assist vincente per Lautaro in avvio di partita. Il primo di una serie di affondi che hanno messo alle corde il suo diretto avversario del Bologna, Hickey. Non solo qualità e corsa per l’esterno, presente a tutto campo anche in fase arretrata e con interventi puliti. Presto forse per definirlo una certezza e scacciare via i fantasmi del marocchino passato al Psg, ma sicuramente le premesse migliori per presentarsi al nuovo pubblico e cominciare a scrivere nuove importanti pagine", si legge su Sky Sport.