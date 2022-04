Dumfries, dalla Roma alla Roma. CdS: “Più ombre che luci nei primi due mesi. Ora però…”

Gol all'andata e al ritorno per Denzel Dumfries contro la Roma. Quasi a completare un ciclo che ha visto l'olandese diventare punto fisso

Gol all'andata e al ritorno per Denzel Dumfries contro la Roma. Quasi a completare un ciclo che ha visto l'olandese, da dicembre in poi, diventare un punto fisso per l'Inter di Inzaghi. "I primi mesi della sua avventura italiana, infatti, erano stati caratterizzati più da ombre che luci. Complice l’infortunio di Darmian, l’olandese si è preso una maglia da titolare e da lì in poi stata una sorta di crescendo. Non avrà raccolto i numeri di Hakimi, ma il suo score resta comunque eccellente: 5 reti e 5 assist in campionato, più altri 2 tra Champions e Coppa Italia", commenta il Corriere dello Sport.