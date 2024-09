"Due performance sulle quali costruire. Ci vediamo presto". È contento di come sono andate le ultime due partite con la maglia della Nazionale. Denzel Dumfries in un post ha sintetizzato così la sua soddisfazione dopo la vittoria, in questa pausa di settembre, della gara contro la Bosnia Erzegovina per 5-2 e il pari di stasera della Germania per due a due, un pari che è arrivato grazie al suo gol decisivo.