C'è un Thuram all'Inter, devastante, goleador e trascinatore. Poi c'è un Thuram con la nazionale francese in cui fatica a mettere in mostra le proprie qualità, colpa soprattutto di una posizione, esterno a sinistra, che non si addice al giocatore. La sua ultima prova contro il Belgio è stata opaca, tanto che per L'Equipe è stata una gara da 4.