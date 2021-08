In Olanda – Dumfries vede Inter, si chiude a breve: intanto Denzel torna ad allenarsi in gruppo

L'Inter in pressing, Denzel Dumfries vede nerazzurro. Come riporta in Olanda l'Eindhoven Dagblad, i nerazzurri sono pronti ad chiudere

Marco Macca

L'Inter in pressing, Denzel Dumfries vede nerazzurro. Come riporta in Olanda l'Eindhoven Dagblad, da Viale della Liberazione, dopo l'incasso della cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, sono pronti ad affondare il colpo per il calciatore del PSV Eindhoven, che ha già espresso il suo gradimento per la destinazione interista.

L'intenzione dell'Inter è di chiudere entro il fine settimana. Nel frattempo, Dumfries continua ad allenarsi da solo, anche se i rapporti con il club non sono affatto incrinati in queste settimane. Tanto che, secondo le ultime indiscrezioni, pur non impiegato in partite ufficiali, in attesa del trasferimento potrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni. In attesa che l'Inter affondi il colpo, e si porti a casa il sostituto di Hakimi.

(Fonte: Eindhoven Dagblad)