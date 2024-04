“Opinione mia: il Napoli non è allo stesso livello di Juventus, Inter e Milan. E’ un club con storia ultracentenaria, ma che ha vinto solo 3 Scudetti, questa è la realtà. Con una grande tifoseria e piazza, con scarsi impianti ad oggi. Questo per dire: nella scelta dell’allenatore questo conta, perché bisogna trovare un tecnico che veda il Napoli come un passo avanti nella propria carriera. Tutta quella pantomima per prendere Garcia, con il fatto di andare da Luis Enrique ed altri, io non l’ho condivisa. Colloqui su colloqui, per poi prendere Garcia come fosse l’ultimo arrivato. E’ come se un tizio volesse uscire con Naomi Cambpell, bisogna avere i piedi per terra”.