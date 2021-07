Durante: “Paquetà? Non è stato messo nelle condizioni di esprimersi: come Gabigol”

Le parole dell'esperto di calcio brasiliano ai microfoni di TMW

Sabatino Durante, esperto di calcio brasiliano, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb in merito al talento classe 2002 Kaio Jorge, che piace molto al Milan. A chi lo paragona all'acquisto di Lucas Paquetà, ha risposto così: "Paragone che non si può fare perché Paqueta è un giocatore della Nazionale brasiliana. Il problema è che noi non sappiamo valorizzare i giocatori, perché Paqueta era un trequartista che parte da lontano e non è stato messo nelle condizioni di esprimersi, così come è successo a Gabigol e con Gerson".