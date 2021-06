Adriano: “Gabigol? Nella formazione all time del Flamengo. In passato ha…”

Nel corso di un'intervista ad "Arena SBT", l'Imperatore ha elogiato l'ex attaccante nerazzurro

Adriano crede che Gabigol possa già far parte della formazione All Time del Flamengo. Nel corso di un'intervista ad "Arena SBT", l'Imperatore ha elogiato l'ex attaccante nerazzurro.

"Penso di sì, può stare nella All Time del Flamengo. È un goleador nato. Lo sta dimostrando con tutto quello che ha fatto finora. In passato ha anche sofferto molto, ma adesso è tornato in alto".