Dybala in vacanza, dall’Argentina conferme: “È fatta, Paulo e Oriana si spostano a Milano”

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono ufficialmente in vacanza. La coppia ha postato alcuni scatti in spiaggia dove regna il relax. Relax con il pensiero alla nuova squadra di Paulo, che dovrebbe proprio essere l' Inter.

"Tutto fatto: Oriana Sabatini e Paulo Dybala si trasferiscono a Milano", titola Revista Gente in Argentina. La coppia ha convissuto per 4 anni a Torino e ora si appresta a trasferirsi a Milano. Entrambi sono molto concentrati sulle rispettive carriere. L'artista argentina ha da poco lanciato un nuovo singolo. Ma i due si sostengono a vicenda in ogni momento. E Oriana lo sosterrà anche nel passaggio a Milano dopo gli anni trascorsi alla Juventus.