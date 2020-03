Dybala: “Coronavirus? Ora sto meglio, ma prima mi mancava l’aria, non mi potevo allenare”

E’ risultato positivo al Covid19 e ora con la sua compagna è in isolamento. Paulo Dybala ha raccontato della sua esperienza con la malattia. Da quando si è definito asintomatico le cose sono cambiate nel giro di pochi giorni. Ora sta meglio ma spiega: «Ho avuto poi sintomi forti, mi sento meglio, posso muovermi, sto camminando e provando ad allenarmi. Prima quando ci provavo mi agitavo troppo velocemente: mi iniziava a mancare l’aria e non riuscivo a fare niente, dopo cinque minuti ero già molto stanco. Sentivo il corpo pesante, mi facevano male i muscoli e dovevo fermarmi, ma per fortuna sto meglio e anche la mia ragazza…», ha detto sul canale Youtube della Juventus.

(Fonte: gds)