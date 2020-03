Dybala annuncia di avere il coronavirus, arriva il commento di Mauro Icardi

Due emoticon che dicono tutto per commentare. Paulo Dybala, sui suoi profili social, ha annunciato di essere tra i positivi del coronavirus. Con lui anche la fidanzata Oriana Sabatini. I due hanno preferito dirlo in prima persona per far capire che stanno bene e sono asintomatici. Tra i commenti del post su Instagram è arrivato anche quello di Mauro Icardi. L’argentino, giocatore dell’Inter in prestito al PSG, ha mandato un incoraggiamento e dei cuoricini all’attaccante della Juventus suo connazionale. Maurito si è unito al coro dei tanti calciatori che hanno scritto al giocatore juventino, dai suoi compagni Matuidi e Douglas Costa, passando per esempio dal Papu Gomez.