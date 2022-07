Inter, in attacco gerarchie stabilite. L’arrivo di Dybala può scompaginare i piani

L'arrivo di Lukaku potrebbe non aver chiuso il mercato dell'Inter nel reparto offensivo. Inzaghi ha le idee chiare, ma c'è sempre l'idea Dybala per i nerazzurri.

"A oggi, le gerarchie in attacco sono cristallizzate: Lukaku e Lautaro titolari, Dzeko e Correa alternative più una quinta punta, probabilmente un giovane. L’arrivo dell’argentino scompaginerebbe i piani, regalando sì a Inzaghi una risorsa in più, ma creando inevitabilmente qualche problema a livello di gestione della batteria degli attaccanti. Al netto del fatto che risulta difficile pensare che la società non si aspetti che l’allenatore riesca a far coesistere i tre tenori nerazzurri", riporta Tuttosport.