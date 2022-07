Dybala, inizia l’impazienza: “Priorità sempre Inter, ma per l’affondo serve…”

Continua lo stand-by nella trattativa per Paulo Dybala . L'Inter continua a monitorare la situazione legata all'argentino, ma prima di affondare deve creare lo spazio. E intanto, secondo Tuttosport, si muovono altri club: "Sul numero 10 argentino è in pressing soprattutto il Napoli, visto che la Roma si muoverà solo in caso di cessione di Nicolò Zaniolo. E inizia a registrarsi un principio di impazienza dell’ex giocatore della Juventus.

La sua priorità è sempre l’Inter, ma da una settimana non si registrano contatti tra Marotta e il suo agente Jorge Antun. Il tempo stringe e l’inizio del campionato si avvicina. Ma il club nerazzurro non può dare l’accelerata decisiva. Edin Dzeko e Joaquín Correa non hanno molta voglia di lasciare Milano. E Alexis Sanchez sfoglia la margherita con molta calma. Piace in Spagna, ma il cileno sogna sempre il Barcellona. Un desiderio per ora molto difficile da realizzare. Serve pazienza per sbrogliare questi nodi".