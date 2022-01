Dybala-Inter, Biasin: “Paulo micidiale, ma secondo la mia personale opinione…”

Così il giornalista su Dybala: "Impegnarsi per, minimo, 70 mln (4 anni di ingaggi lordi + commissioni) ha senso? No, troppo rischioso"

"Opinione (ovviamente) personalissima. Dybala è forte? Certo che sì, 2 anni fa vinse il premio come miglior giocatore della Serie A e ancora adesso è potenzialmente micidiale. Impegnarsi per, minimo, 70 mln (4 anni di ingaggi lordi + commissioni) ha senso? No, troppo rischioso". Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito all'indiscrezione che vorrebbe Paulo Dybala nel mirino dell'Inter a parametro zero la prossima estate.