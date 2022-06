Libero – Dybala-Inter, entro domani l’incontro decisivo. Bremer? Il Milan si fa sotto

Secondo quanto riportato da Libero, anche il Milan si è fiondato su Bremer, alla luce dell'offerta del Newcastle di 50 mln per Botman. "Maldini ha lanciato la sfida ai cugini dell’Inter per il granata Gleison Bremer(25), che può lasciare il Torino per una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Il club di Urbano Cairo, in cambio, gradirebbe il cartellino di Tommaso Pobega (22), ma i nerazzurri possono contare su un’intesa di massima con il brasiliano", spiega il quotidiano.