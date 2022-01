Dybala mai all’Inter? L’ex compagno: “Non sarebbe tradimento e non lo escluderei”

Così Francesco Della Rocca: "Dybala? Mi sembra palese che ci siano attriti tra lui e la dirigenza. L'ho visto davvero molto arrabbiato"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Francesco Della Rocca, ex calciatore del Palermo, ha parlato così di Paulo Dybala, suo compagno in rosanero: "Mi sembra palese che ci siano attriti tra lui e la dirigenza della Juve. L'ho visto davvero molto arrabbiato. Paulo è un top player. Ha soltanto avuto qualche problema fisico che lo ha penalizzato nell'ultimo anno e mezzo. Lui all'Inter? Non sarebbe un tradimento, ma non lo escluderei. Dipende se l'Inter ha i soldi per ingaggiarlo".