Dybala-Inter, patto sulla tempistica. GdS: “Il prossimo incontro sarà decisivo”

Prosegue la trattativa tra l'Inter e l'entourage di Paulo Dybala: a breve potrebbe esserci un nuovo incontro che potrebbe sbloccare l'affare. Le parti, come scrive La Gazzetta dello Sport, hanno già stretto un patto: "Sul tavolo di Dybala Marotta ha messo da tempo l'offerta di contratto: 6 milioni a stagione per un quadriennale, con bonus che porterebbero la Joya a toccare quota 7. La proposta è stata sottoposta già da diverse settimane agli intermediari al lavoro sull'operazione. Non è mai arrivato un sì totale, o almeno non è arrivato da tutte le parti in causa. Dybala e l'Inter hanno stretto un patto sulla tempistica, questo è accaduto. Il prossimo incontro però sarà decisivo. Forse non risolutivo, ma finora mai si sono incontrati direttamente tutte gli attori della trattativa, compreso l'agente Antun. E qui l'Inter si aspetta una risposta definitiva".