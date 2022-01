Gds – Dybala, l’Inter sogna l’altro Triplete. Marotta ha già dimostrato…

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti analizza la situazione dell'argentino su cui c'è l'ombra dell'Inter

"Ci sono poche certezze attorno al pianeta di Paulo Dybala. La prima, paradossalmente, è proprio l’assenza di certezze sul suo futuro, per cui è già incominciata una nuova telenovela che interessa un vastissimo pubblico, dagli incerti confini geografici. La seconda è la qualità del giocatore, portato in Italia dal Palermo, valorizzato dalla Juventus e ora stuzzicato dall’Inter. La terza, strettamente legata alle dichiarazioni di Beppe Marotta, è il sogno dei tifosi nerazzurri di completare un altro “triplete” ai danni degli eterni rivali bianconeri".

"Il primo a passare in questa Inter, dopo essere stato messo in fuorigioco dalla Juventus, è stato proprio Marotta, in carica dal dicembre del 2018. Poi, su indicazione dello stesso Marotta che con lui aveva vinto tre scudetti consecutivi a Torino, è arrivato Antonio Conte, doppio ex bianconero come capitano e allenatore. Il tempo, che rimane il miglior giudice, ha dimostrato che la Juventus ha fatto male a privarsi di Marotta, mentre l’Inter ha fatto benissimo a prendere lui e poi Conte, guarda caso il primo capace di interrompere la dittatura bianconera in campionato".