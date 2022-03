La Stampa – Dybala, la Juve ha fatto di tutto per non rinnovare. Inter? Occhio a…

La notizia dell'addio di Dybala dalla Juventus a fine stagione apre diversi scenari in merito alle squadre interessate all'argentino

"Svincolato e frastornato: Dybala non si aspettava di ricevere un colpo del genere dalla società che gli aveva dato la responsabilità di portare il 10 sulle spalle e con cui aveva organizzato anche la festa per il rinnovo (regali ai compagni compresi). L’arrivo di Vlahovic e gli infortuni muscolari hanno cambiato lo scenario, ma la sensazione è che la Juventus abbia fatto di tutto per non rinnovare il contratto fino all’assenza di una nuova offerta (c’era il timore che l’accettasse?)", spiega il quotidiano che poi aggiunge: "La Joya ora cercherà una nuova squadra, Inter e Atletico Madrid sono alla finestra da tempo (un intermediario lavora per il mercato inglese), mentre la Juve tratterà uno scontro per riscattare Morata, accelererà per ingaggiare Zaniolo dalla Roma e pensa anche a Raspadori del Sassuolo. Ma soprattutto dovrà trovare il suo nuovo numero 10".