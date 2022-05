Dybala-Lautaro, all’Inter come nell’Argentina? Ecco lo score dei due in Nazionale

Nelle ultime ore si parla di un'accelerata dell'Inter per Paulo Dybala. L'argentino sembra prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

Nelle ultime ore si parla di un'accelerata dell'Inter per Paulo Dybala. L'argentino sembra prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. E, a meno di clamorose offerte per Lautaro, in nerazzurro potrebbe completarsi una coppia tutta argentina vista qualche volta in Nazionale. "Dell’eventuale compatibilità tecnico-tattica nell’Inter tra i due si parlerà a cose fatte (se fatte). Lautaro e Dybala hanno già giocato assieme in quindici partite con la maglia della nazionale argentina. La “prima” in coppia risale all’11 ottobre 2018, in amichevole a Riad contro l’Iraq (4-0, gol dell’interista). Il loro bilancio è di 10 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte, entrambe con il Brasile. L’ultima risale al 1° febbraio: 1-0 alla Colombia nelle qualificazioni mondiali", spiega La Gazzetta dello Sport. In due, hanno segnato 8 gol giocando insieme - tutti gol di Lautaro - con il Toro che è giunto a 19 centri in 37 partite. Dybala, fermato da infortuni e dalla concorrenza di Messi, è fermo a 2 reti in 32 partite.