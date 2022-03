Longhi: “Sicuramente Dybala non ha avuto le “palle” con Ronaldo, ma la Juve avrebbe…”

Il punto del giornalista sportivo sulla rottura con la Juventus

"Sicuramente Paulo Dybala non ha avuto le “palle” per convivere con la personalità di Cristiano. Ma la Juventus avrebbe dovuto tutelarlo. Dybala sarà sempre un 10 della Juve, mentre Ronaldo è il 7 di se stesso", ha dichiarato il giornalista Bruno Longhi a proposito della non intesa trovata per il prolungamento di contratto del giocatore bianconero.