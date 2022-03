Dybala, ci pensa Marotta: 7 anni fa lo soffiò all’Inter, oggi lo porta a Milano?

L'amministratore delegato nerazzurro e l'attaccante argentino sono legati da anni: un feeling sbocciato nel 2015

"Nella primavera 2015 Paulo Dybala di anni ne aveva già 21 ma forse era ancora un po' timido. Di sicuro più spensierato, sognatore. Fremeva perché la Signora lo aveva scelto per entrare a corte: Beppe Marotta, a.d. della Juve, organizzò una manovra avvolgente con l'allora suo d.s. e scudiero Fabio Paratici, per strapparlo al Palermo. Proprio l'Inter aveva formulato un'offerta superiore, ma l'antica amicizia Marotta-Zamparini e la voglia di bianconero di Paulo fecero la differenza. [...] Il feeling tra la Joya e Marotta resta l'inizio di questa storia. Appena preso dal Palermo, fu lo stesso a.d. a mettergli in mano un biglietto aereo: «Vieni con noi a Berlino per la finale di Champions», gli disse. Più che un invito, un battesimo: in volo tra Tevez e Buffon, era felice come un picciriddu. Stavolta niente aerei, per muoversi da Torino a Milano bastano 50 minuti di treno".