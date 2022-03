Dybala, l’Inter può offrire più della Juventus: ecco come. Marotta non ha dubbi

L'argentino, in scadenza di contratto a giugno, stuzzica le fantasie dei nerazzurri: operazione difficile ma non impossibile

Paulo Dybala all'Inter ? Operazione difficile, ma non impossibile. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, secondo cui i nerazzurri potrebbero anche presentare all'attaccante argentino, in scadenza di contratto a giugno, un'offerta superiore rispetto a quella che potrebbe avanzare la Juventus:

"L'Inter ha necessità di liberare risorse prima di poter fare un acquisto pesante. Gli addii di Vidal e Vecino, che sono a scadenza di contratto, garantiranno un risparmio totale di circa 16 milioni lordi, senza contare ulteriori movimenti di mercato che oggi non sono preventivabili. Sicuramente un'eventuale cessione del compagno di nazionale di Paulo, Lautaro Martinez, allargherebbe i margini di manovra del club nerazzurro. Di sicuro Marotta sa che per l'argentino serve un sacrificio, ma è convinto che ne possa valere la pena, anche per quel salto di qualità in Europa a cui la nuova proprietà punta. Paulo ha un profilo internazionale e la giusta esperienza, anche se i continui guai fisici (l'argentino non è stato convocato per la gara con lo Spezia) destano un po' di apprensione.