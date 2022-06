TS – Dybala all’Inter, balla solo 1 mln. Non è piaciuta la passerella sotto la sede

Proseguono le trattative tra l'Inter e l'entourage di Paulo Dybala: in settimana i rappresentanti dell'attaccante argentino sono stati nella sede nerazzurra per discutere direttamente con la dirigenza interista, e la sensazione diffusa è che la fumata bianca sia ormai in arrivo . Tuttavia, secondo Tuttosport, ci sarebbe ancora qualche pensiero nella testa della Joya: "Tutte le carte sono già state invece distribuite tra l'Inter e Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala che dalle Bahamas sta valutando quanto accaduto a Milano. Tra le parti balla un milione: l'Inter ne ha offerti 5,5 per arrivare 7 con i bonus (scadenza del contratto quadriennale), mentre l'entourage della Joya ne ha chiesti 8. Vanno affinate alcune divergenze sulle commissioni, ma le distanze sembrano tutt'altro che insormontabili.

Piuttosto Dybala deve superare l'ultimo ostacolo psicologico, dato dall'impatto che avrebbe sui suoi ex tifosi il passaggio all'Inter: raccontano che l'argentino è stato molto colpito dall'indignazione social nei suoi confronti una volta che il procuratore ha incontrato a favor di telecamere l'Inter (anche per questo ci sono state frizioni tra le parti: l'entourage di Dybala non era per nulla intenzionato di fare "passerella" sotto la sede). Dalle lacrime nella notte dell'addio alla Juve a passare per traditori il passo è breve, da qui le riflessioni dell'interessato, che però - fatto che può essere determinante nelle sue decisioni -, al momento non ha in mano altra offerta che sia quella dell'Inter. Settimana prossima è previsto un nuovo summit tra le parti che, si pensa, possa essere quello decisivo anche perché, per il principio dei vasi comunicanti, non sarebbe per nulla gradito dai tifosi nerazzurri che la trattativa si trasformi in una manfrina".